Никол Пашинян отбыл в Иран - Mediamax.am

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Никол Пашинян отбыл в Иран


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом в Иран.

В Тегеране Никол Пашинян примет участие в официальном мероприятии памяти президента Ирана Эбрагима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и других членов правительства, погибших в авиакатастрофе.

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Никол Пашинян отбыл в Иран
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