Никол Пашинян отбыл в Иран

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом в Иран.
В Тегеране Никол Пашинян примет участие в официальном мероприятии памяти президента Ирана Эбрагима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и других членов правительства, погибших в авиакатастрофе.
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