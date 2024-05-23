Никол Пашинян отбыл в Иран

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом в Иран.

В Тегеране Никол Пашинян примет участие в официальном мероприятии памяти президента Ирана Эбрагима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и других членов правительства, погибших в авиакатастрофе.