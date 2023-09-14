Пашинян: Неверно рассматривать газ и независимость в одной плоскости

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «решение вопросов безопасности мы видим в укреплении суверенитета и независимости».

«Модель, по которой у нас будут проблемы с нашими соседями и мы пригласим «других» защитить нас, не важно о каких «других» идет речь, уязвима в том смысле, что эти «другие» в какой-то момент по объективным и субъективным причинам, в некоторых случаях - не желая этого, в других случаях – будучи занятыми решением своих проблем, могут не оказаться здесь, или, возможно, даже при наличии желания, они не смогут помочь», - сказал Пашинян в интервью Politico Europe, полная стенограмма которого опубликована на сайте премьер-министра.

«Следовательно, наша стратегия состоит в том, чтобы попытаться максимально разрядить эту ситуацию или максимально снизить уровень зависимости от необходимости во внешней помощи. Но это теория, которую крайне сложно реализовать, особенно в нашем регионе, в котором есть глубокие социально-психологические, исторические, геополитические проблемы», - заметил премьер-министр Армении.

Отвечая на вопрос журналиста, Никол Пашинян сказал:

««Газпром» сегодня поставляет газ не только в Республику Армения. «Газпром» поставляет газ во многие страны. Это факторы, роль которых, конечно, нельзя недооценивать, но, с другой стороны, и переоценивать их не следует, потому что да, газ важен и для экономики, и для всего остального. Но независимость, суверенитет и государственность не должны основываться на одном факторе, будь то газ, или что-то еще. Думаю, не очень правильно рассматривать газ и независимость в одной плоскости».

Говоря о российских миротворцах, дислоцированных в Арцахе, Никол Пашинян сказал:

«Очевидно, что после 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе произошли очень острые события в плане безопасности: нарушения линии соприкосновения, вторжения на территорию Нагорного Карабаха, закрытие Лачинского коридора и возникновение гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе.

По логике Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года - все это являются вопросы, находящиеся в компетенции миротворческих сил РФ. И поскольку эти проблемы возникли, то да, российские миротворцы провалили свою миссию. Но с другой стороны, я не могу сказать, что если бы в Нагорном Карабахе не было российских миротворцев, ситуация в Нагорном Карабахе была бы лучше».

Премьер-министр Армении также дал понять, что ожидает большего от Запада:

«Утверждение Европейском союзом гражданской миссии на армяно-азербайджанской границе я считаю достаточно серьезной поддержкой, за что постоянно благодарю наших партнеров. Европейский союз и Соединенные Штаты также поддерживают нас в реализации повестки демократических реформ. Но я не могу сказать, что получаемая нами помощь и поддержка достаточны для решения наших задач и реализации нашей повестки. Но с другой стороны, мы активно работаем со всеми нашими партнерами, чтобы сделать нашу позицию более понятной для них и, как следствие, получить большую поддержку».