Пашинян: Геноцид армян стал следствием ухода России из региона

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Геноцид армян 1915 года стал следствием того, что «под тяжестью внутренних проблем Россия была вынуждена оставить регион, находящийся в конфликтной ситуации».

Пашинян сказал об этом в интервью Франс Пресс, стенограмма которого опубликована на сайте премьер-министра. Отвечая на вопрос о перспективах выхода Армении из ОДКБ, премьер-министр Армении сказал:

«Ни одна организация в мире не вечна, и каждая страна принимает решения, исходя из своих интересов. Мы прозрачно обсуждаем с нашими партнерами те проблемы, которые у нас были и есть в плане эффективности ОДКБ и выполнения ее обязательств. На самом деле вопрос не в том, выходит или выйдет Армения из ОДКБ или нет. На самом деле вопрос в том, выходит ОДКБ из Армении или нет. В Армении много экспертов, которые регулярно присылают мне отчеты о том, что эти процессы показывают, что ОДКБ выходит из Армении.

Более того, есть много экспертов, которые считают, что Россия уходит из региона. Конечно, это кажется чем-то из жанра фантастики, но, к сожалению, наш народ видел такую историю. В конце концов, следствием чего был Геноцид армян 1915 года, когда под тяжестью внутренних проблем Россия была вынуждена оставить регион, по сути, находящийся в конфликтной ситуации? И армяне, которые сделали четкий геополитический выбор, остались один на один, лицом к лицу с Турцией.

Конечно, эти анализы стали более актуальными, еще более обострились в ходе недавнего известного всем нам события, которое произошло в России, правда, событие это длилось полтора дня, но я получил за эти полтора дня десятки аналитических и экспертных отчетов о том, что это сценарий 1915 года.

1915, 1917, 1918 годы: нестабильность в России, вынужденный уход России из региона, и армянский народ подвергся геноциду. Но вся проблема в том, что в 1915 году у армянского народа не было государственности, у него не было государства, которое было бы обязано обеспечивать безопасность собственного народа. Сейчас есть государство, и политика государства должна строиться в этой логике, потому что вероятность того, что однажды мы увидим, что Иран или Турция ушли отсюда, равна нулю, такой вероятности нет. Но вероятность того, что какой-либо геополитический центр, который присутствует здесь в этот момент, покинет его, выше нуля. Причем не обязательно, чтобы это произошло злонамеренно, с желанием навредить, из-за нежелания выполнять свои обязательства перед кем-либо, в том числе и перед Арменией».