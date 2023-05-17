По словам Пашиняна, война «была направлена также на смену правительства Армении»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что война 2020 года, «по всей видимости, также преследовала цель добиться смены власти в Армении».

«9 ноября 2020 года мною было подписано трехстороннее заявление о прекращении огня, что спровоцировало нападение на государственные институты - правительство и парламент, поскольку развязанная война, по всей видимости, также преследовала цель достичь изменений в правительстве Армении»,- сказал Пашинян, выступая на саммите Совета Европы в Рейкьявике.

«Но нам удалось сохранить демократию в стране. Позже мы провели досрочные выборы, чтобы восстановить общественное единство. И спустя два дня после моей отставки и отставки парламента, целью которых было проведение внеочередных выборов 2021 года, 12 мая, Азербайджан вторгся на территорию Армении. Если бы мы тогда отошли от демократии, то потеряли бы государственность, но мы пошли по демократическому пути и провели международно признанные свободные и демократические выборы, сформировав мирную повестку»,- сказал премьер-министр.