Расмуссен: Мы должны дать понять, что Алиев столкнется с последствиями

Предлагаем вашему вниманию статью бывшего генерального секретаря НАТО и бывшего премьер-министра Дании Андерса Фога Расмуссена, написанную для Project Syndicate.

Андерс Фог Расмуссен

Все внимание справедливо приковано к войне России на Украине. Но это не повод игнорировать другой кризис, который назревает на пороге Европы. Напряженность между Арменией и Азербайджаном снова растет, что повышает вероятность новой войны.

На прошлой неделе я посетил Лачинский коридор, единственную дорогу, связывающую этническое армянское население Нагорного Карабаха с Арменией и внешним миром. С декабря доступ к коридору заблокирован азербайджанцами под предлогом экологического протеста. Это явно происходит при поддержке режима в Баку.

«Протестующие» блокируют все гражданские и коммерческие перевозки в Нагорный Карабах и Amnesty International предупреждает, что около 120 000 этнических армян лишены основных товаров и услуг, включая жизненно важные лекарства и медицинское обслуживание.

В соответствии с соглашением о прекращении огня, положившим конец нагорно-карабахской войне 2020 года между Азербайджаном и Арменией, Азербайджан обязался обеспечить свободное передвижение по дороге в обоих направлениях. Признав, что Азербайджан нарушает свои обязательства, отказываясь снять блокаду, Международный суд ООН 22 февраля потребовал от Азербайджана предпринять все необходимые для этого шаги. Но прошел месяц, а ничего не изменилось.

Хотя российские миротворческие силы, дислоцированные вдоль коридора, должны охранять маршрут, они бездействовали. Если Европа и широкое международное сообщество не окажут давление на Азербайджан для снятия блокады, нынешний гуманитарный кризис может перерасти в гуманитарную катастрофу.

Азербайджан использует блокаду и другие меры, чтобы задушить Нагорный Карабах. Жителям часто не позволяют вернуться в свои дома, а газ и электричество регулярно отключают без предупреждения и объяснения причин. Цель, очевидно, состоит в том, чтобы максимально усложнить жизнь армянскому населению, и существует серьезный риск неминуемой этнической чистки. Мы не должны отводить взгляд от происходящего.

Андерс Фог Расмуссен Фото: REUTERS

Азербайджанский режим (и его онлайн-тролли) продолжают преуменьшать последствия блокады или отрицать сам факт ее существования. Однако они отказываются предоставить доступ международным наблюдателям для оценки ситуации. Таким образом, первоочередной задачей международного сообщества является направление в коридор миссии по установлению фактов под эгидой ООН или ОБСЕ. Мы должны ясно дать понять, что президент Азербайджана Ильхам Алиев столкнется с последствиями, если продолжит игнорировать обязательное к исполнению решение Международного суда.

Нагорно-карабахская война 2020 года ясно показала, что Азербайджан имеет значительное военное преимущество перед Арменией благодаря оружию, приобретенному в России, Турции и Израиле. Этот факт был подтвержден в сентябре прошлого года, когда Азербайджан захватил территорию самой Армении, в том числе стратегические позиции над городом Джермук.

Хотя Армения по-прежнему является членом Организации Договора о коллективной безопасности, после этого нападения на ее суверенную территорию никакой поддержки не последовало. Армения осталась уязвимой и одинокой.

Что еще хуже, Азербайджан оставил свои войска на территории Армении и отказался вернуть армянских военнопленных. Мирные переговоры зашли в тупик и есть явные признаки того, что Азербайджан считает, что он может добиться большего военными средствами, чем путем мирных переговоров. Нельзя исключать возобновления атак на Армению в ближайшие месяцы.

Поскольку Россия - традиционный поставщик безопасности Армении, не может или не желает помочь, Европейский Союз должен играть более важную роль в сохранении мира и стабильности в регионе. Президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Франции Эммануэль Макрон признали это. После возобновления боевых действий в сентябре ЕС направил в Армению гражданскую миссию для наблюдения за границей с Азербайджаном.

Андерс Фог Расмуссен Фото: REUTERS

Но еще многое предстоит сделать. Миссия ЕС, которая в настоящее время развернута только на территории Армении, должна быть оперативно расширена для наблюдения за всей протяженностью армяно-азербайджанской границы. Европейским лидерам необходимо оказать давление на правительство Алиева, чтобы оно разрешило персоналу ЕС въехать на территорию Азербайджана. Конечно, невооруженная миссия ЕС не сможет остановить боевые действия, но увеличение присутствия окажет дополнительное давление на Азербайджан, чтобы он предпочел переговоры военной конфронтации.

За последний год ЕС установил все более тесные экономические связи с Азербайджаном из-за его отказа от российского газа и нефти. Но лидеры ЕС должны ясно дать понять Алиеву, что не позволят ему действовать безнаказанно и что краткосрочные коммерческие интересы Европы не перевесят ее ценности или ее долгосрочные интересы в поддержании мира и стабильности на Южном Кавказе. Если Азербайджан продолжит пренебрегать своими международными обязательствами и юридически обязывающими постановлениями Международного суда, он должен столкнуться с политическими и экономическими последствиями.

Армения - зарождающаяся демократия в чрезвычайно сложном соседстве. Поскольку влияние России ослабевает, Европа должна играть более важную роль в регионе. Это не проявление благотворительности. В общих интересах действовать сейчас, чтобы предотвратить еще один серьезный конфликт, или даже этническую чистку на нашем заднем дворе.

Copyright: Project Syndicate, 2023.

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