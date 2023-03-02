«Дипломаты должны умножить свои усилия», заявил Пашинян

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал сегодня, что «дипломаты должны умножить свои усилия»:
«Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами в сфере безопасности, дипломатическая служба должна умножить свои усилия по продвижению наших государственных интересов, защите демократии, суверенитета и независимости нашего государства, увеличению международного авторитета Армении, укреплению экономических связей.
Мы должны суметь оценить наши предыдущие упущения и двигаться вперед для достижения наших целей. Наши будущие достижения на международной арене обусловлены эффективностью вашей работы», - сказал Пашинян в поздравительном послании по случаю Дня дипломата.
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