«Миссия ЕС будет способствовать установлению мира»

Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил сегодня, что новая гражданская наблюдательная миссия ЕС будет способствовать установлению стабильности и мира в регионе.

Об этом он сказал на встрече с делегацией во главе командующим гражданскими операциями Службы внешних связей ЕС Стефано Томатом.

Объяснение | 2023-02-21 10:59:03 5 фактов о главе гражданской миссии ЕС в Армении

Пресс-служба Совета безопасности сообщила, что Стефано Томат поблагодарил армянскую сторону за поддержку гражданской миссии ЕС и представил работы, которые будут проведены ими в Армении.