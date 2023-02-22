«Миссия ЕС будет способствовать установлению мира»

Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил сегодня, что новая гражданская наблюдательная миссия ЕС будет способствовать установлению стабильности и мира в регионе.
Об этом он сказал на встрече с делегацией во главе командующим гражданскими операциями Службы внешних связей ЕС Стефано Томатом.
Пресс-служба Совета безопасности сообщила, что Стефано Томат поблагодарил армянскую сторону за поддержку гражданской миссии ЕС и представил работы, которые будут проведены ими в Армении.
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