«Миссия ЕС будет способствовать установлению мира» - Mediamax.am

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«Миссия ЕС будет способствовать установлению мира»


Фото: Пресс-служба Совета безопасности


Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил сегодня, что новая гражданская наблюдательная миссия ЕС будет способствовать установлению стабильности и мира в регионе.

Об этом он сказал на встрече с делегацией во главе командующим гражданскими операциями Службы внешних связей ЕС Стефано Томатом.

 

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Пресс-служба Совета безопасности сообщила, что Стефано Томат поблагодарил армянскую сторону за поддержку гражданской миссии ЕС и представил работы, которые будут проведены ими в Армении.

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