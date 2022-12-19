Тигран Хачатрян будет назначен вице-премьером Армении - Mediamax.am

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Тигран Хачатрян будет назначен вице-премьером Армении


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня на заседании Совета безопасности, что министр финансов Тигран Хачатрян будет назначен на должность вице-премьера.

Пресс-служба правительства сообщает, что министром финансов будет назначен Ваге Ованнисян, занимавший пост заместителя министра финансов.

 

Тигран Хачатрян сменит на посту вице-премьера Амбарцума Матевосяна.

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Тигран Хачатрян будет назначен вице-премьером Армении
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