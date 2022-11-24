Пашинян выступил с критикой российских миротворцев на саммите ОДКБ

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с развернутой речью на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое прошло в Ереване 23 ноября.

Приводим фрагменты из выступления Пашиняна.

Фундаментальные вопросы

«Очередная азербайджанская агрессия и, в частности, тот факт, что до сих пор нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на упомянутую агрессию, поднимают фундаментальные вопросы, которые чрезвычайно важны и для ОДКБ, и для восприятия организации в армянском обществе.

Для нас принципиальную важность имеет подтверждение зоны ответственности ОДКБ в Республике Армения. Само существование такой формулировки может показаться странным, но, изучая контекст наших последних обсуждений, мы пришли к выводу, что это имеет крайне важное значение.

Наша позиция состоит в следующем: согласно Алма-Атинской декларации от 21-го декабря 1991 года, страны-основатели СНГ как независимые государства признали территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих границ. Это означает, что вышеупомянутые страны стали независимыми с административными границами, существовавшими между республиками во время Советского Союза. То есть бывшие административные границы стали государственными, и этими границами определились территории вышеупомянутых стран. Именно в этих границах Республика Армения стала членом ООН и ОДКБ.

Начиная с 11 мая 2021 года Азербайджан трижды применил вооружённые силы и оккупировал примерно 140 квадратных километров суверенной территории Республики Армения. Это случилось 11 мая и 14 ноября 2021-го года и 13 сентября 2022 года.

Так вот, согласно резолюции ООН от 14 декабря 1974 года, под номером 3314, вышеуказанные действия Азербайджана расцениваются как агрессия.

Чего мы ожидаем от ОДКБ по этому поводу? Констатации данного факта, в форме четко сформулированной политической оценки. Воздержаться от такой оценки, говоря, что между Арменией и Азербайджаном нет границы, значит утверждать, что зоны ответственности Организации договора о коллективной безопасности не существует, а если нет зоны ответственности, то нет самой организации. Можно, по крайней мере, так проинтерпретировать».

Манипуляции

«Хочу отреагировать на комментарии, согласно которым Армения пытается втянуть страны ОДКБ в войну с Азербайджаном. Это чистой воды манипуляция, потому что Армения не может быть заинтересована в войне, хотя бы потому, что достаточно настрадалась от войн, в том числе в сентябре этого года.

Политическая оценка вышеупомянутых событий необходима прежде всего с моральной точки зрения, так как это должно быть логическим проявлением союзнических отношений. Конечно, это важно и с точки зрения восстановления территориальной целостности нашей страны, но это стремление само по себе не означает военного вмешательства. Согласно статье 3 Устава ОДКБ, для защиты на коллективной основе территориальной целостности государств-членов приоритет отдается политическим средствам».

Нарушения трехстороннего заявления и миротворцы

«После того, как усилиями президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 9 ноября 2020 года было принято трехстороннее заявление руководителей России, Армении и Азербайджана, последовало много документов, заявлений, комментариев о необходимости соблюдать все пункты трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Это, очевидно, означает, что не все пункты трехстороннего заявления соблюдаются, но так и не говорится, кто и какая именно сторона не соблюдает эти пункты и договоренности.

В нарушение вышеупомянутой договоренности о полном прекращении огня и всех военных действий Сторонами, и того, что стороны останавливаются на занимаемых ими позициях, уже в декабре 2020 года Азербайджан незаконно оккупировал населенные пункты Нагорного Карабаха Хцаберд и Хин Тахер, а также прилегающие к ним территории.

Азербайджан также осуществил аналогичную оккупацию в марте 2022 года, нарушив линию соприкосновения и вторгшись в зону ответственности миротворческих сил Российской Федерации в Нагорном Карабахе по направлению села Парух. Азербайджан практически ежедневно нарушает режим прекращения огня, в том числе на линии соприкосновения.

При оккупации села Хцаберд в присутствии российских миротворцев Азербайджан взял в плен 66 армянских солдат. Т.е. обе эти операции произошли в присутствии российских миротворцев».

Утверждения о «коридоре»

«Президент Азербайджана постоянно твердит, что по территории Армении должен задействоваться какой-то коридор и обвиняет Армению в невыполнении вышеуказанного пункта. Я специально процитировал 9-й пункт трехстороннего заявления, чтоб показать очевидное – там нет слова «коридор».

Обвинения в адрес Армении относительно нарушения 9-го пункта Заявления от 9 ноября 2020 года совершенно беспочвенны. По этому пункту у Армении есть только одно обязательство: обеспечить транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой, при этом в Заявлении от 9 ноября или каком-либо ином заявлении не упоминается никакой конкретный маршрут.

Республика Армения всегда была готова и сейчас готова обеспечить такое сообщение, и с этой целью в обращение введен проект решения правительства Республики Армения о создании контрольно-пропускных пунктов на армяно-азербайджанской границе, и в результате принятия этого решения Азербайджан может получить сообщение с Нахичеванской Автономной Республикой по дорогам Армении. Это решение не принимается только по одной причине: Азербайджан не хочет этой дороги.

Что касается строительства новых дорог, то, согласно трехстороннему Заявлению от 9 ноября 2020 года или какому-либо иному заявлению или документу, у Республики Армения нет подобных обязательств. 9-м пунктом Заявления предусматривается такая возможность в случае согласования сторон. И Республика Армения готова дать свое согласие. А согласование не состоялось только по одной причине: Азербайджан продолжает агрессивную риторику и действия вопреки достигнутым договоренностям и подписанным заявлениям. Это риторика про коридор, вы знаете об этом. К сожалению, некоторые наши коллеги тоже как-то поддаются или заблуждению, или провокации, и иногда соглашаются на принятие документов, где используется вот такая формулировка».

В Нагорном Карабахе нет армянской армии

«Президент Азербайджана обвиняет Армению еще и в том, что наша армия находится в Нагорном Карабахе. Хочу еще раз подчеркнуть: в Нагорном Карабахе нет армии Армении, есть Армия обороны Нагорного Карабаха. Мое восприятие заключается в том, и это факт , что у армян Нагорного Карабаха есть армия только и только из-за опасности подвергнуться геноциду.

При этом, 31 октября в ходе трехсторонней встречи в Сочи я представил предложение властей Нагорного Карабаха по этой теме: создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха с международными гарантиями, в результате чего Нагорный Карабах может и не будет нуждаться в Армии обороны такого масштаба».