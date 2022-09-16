Экс-президент Армении Роберт Кочарян проведет встречу с гражданами

Ереван /Медиамакс/. Бывший президент Армения Роберт Кочарян встретится с гражданами 19 сентября.

Об этом сообщил сегодня сын экс-президента Левон Кочарян, отметив, что «вчера группа соотечественников выражала желание встретиться с Робертом Кочаряном».

Встреча состоится 19 сентября в 13:00 часов в Красном зале кинотеатра «Москва».