Экс-президент Армении Роберт Кочарян проведет встречу с гражданами - Mediamax.am

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Экс-президент Армении Роберт Кочарян проведет встречу с гражданами



Ереван /Медиамакс/. Бывший президент Армения Роберт Кочарян встретится с гражданами 19 сентября.

Об этом сообщил сегодня сын экс-президента Левон Кочарян, отметив, что «вчера группа соотечественников выражала желание встретиться с Робертом Кочаряном».

 

Встреча состоится 19 сентября в 13:00 часов в Красном зале кинотеатра «Москва».

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