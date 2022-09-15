Совет Безопасности обсудил ситуацию, сложивнуюся в результате агрессии Азербайджана

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Ереване состоялось расширенное заседание Совета безопасности под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Пресс-служба правительства сообщила, что обсуждалась ситуация, сложившаяся в результате агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, а также шаги, которые необходимо осуществить для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.
Состоялся обмен мнениями о состоянии переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию.
Был подчеркнут императив национальной солидарности и сплоченности в условиях противостояния внешним угрозам.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.