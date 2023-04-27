5 фактов о генерал-полковнике Александре Ленцове

Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил России генерал-полковник Александр Ленцов назначен командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе.

1. В каких «горячих точках» служил Александр Ленцов?

Афганистан.

Две военные кампании в Чечне.

Босния (был командиром подразделения российских миротворцев).

Южная Осетия.

Сирия.

2. О чем впервые публично заявлял Александр Ленцов?

В ноябре 2010 года заместитель командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-майор Александр Ленцов впервые публично заявил о создании в России Сил специальных операций (ССО).

3. Где подвергся обстрелу генерал Ленцов в 2015 году?

В мае 2015 года автомобиль российского представителя в Совместном центре контроля и координации Александра Ленцова был обстрелян в Донбасе на нейтральной территории в 1,5 километрах от Горловки.

Генерал-полковник сообщил наблюдателям ОБСЕ, что пассажиры не пострадали и смогли покинуть автомобиль, но сама машина была серьезно повреждена и оставлена на месте происшествия.

4. Какие награды вручал Александр Ленцов в декабре 2022 года?

5 декабря 2022 года генерал-полковник Александр Ленцов, занимавший тогда пост советника министра обороны России, вручил государственные награды военнослужащим Воздушно-десантных войск (ВДВ), «которые проявили мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине».

5. Президентом какой федерации является Александр Ленцов?

С 2016 года генерал Ленцов является президентом Международной федерации танкового биатлона.