5 фактов о генерал-полковнике Александре Ленцове - Mediamax.am

exclusive
205 просмотров

5 фактов о генерал-полковнике Александре Ленцове


Фото:


Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил России генерал-полковник Александр Ленцов назначен командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе.

 

1.    В каких «горячих точках» служил Александр Ленцов?

 

Афганистан.

 

Две военные кампании в Чечне.

 

Босния (был командиром подразделения российских миротворцев).

 

Южная Осетия.

 

Сирия.

 

2.    О чем впервые публично заявлял Александр Ленцов?

 

В ноябре 2010 года заместитель командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-майор Александр Ленцов впервые публично заявил о создании в России Сил специальных операций (ССО).

 

3.    Где подвергся обстрелу генерал Ленцов в 2015 году?

 

В мае 2015 года автомобиль российского представителя в Совместном центре контроля и координации Александра Ленцова был обстрелян в Донбасе на нейтральной территории в 1,5 километрах от Горловки.

 

Генерал-полковник сообщил наблюдателям ОБСЕ, что пассажиры не пострадали и смогли покинуть автомобиль, но сама машина была серьезно повреждена и оставлена на месте происшествия.

 

4.    Какие награды вручал Александр Ленцов в декабре 2022 года?

 

5 декабря 2022 года генерал-полковник Александр Ленцов, занимавший тогда пост советника министра обороны России, вручил государственные награды военнослужащим Воздушно-десантных войск (ВДВ), «которые проявили мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине».

 

5.    Президентом какой федерации является Александр Ленцов?

 

С 2016 года генерал Ленцов является президентом Международной федерации танкового биатлона.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.


Объяснение | Апрель 27, 2023 09:44
5 фактов о генерал-полковнике Александре Ленцове

Объяснение | Февраль 21, 2023 10:59
5 фактов о главе гражданской миссии ЕС в Армении

Объяснение | Октябрь 5, 2022 18:24
Европейское политическое сообщество и саммит в Праге: 3 вопроса и ответа

Объяснение | Май 20, 2022 18:16
Шарль Мишель: новый «главный посредник»

Объяснение | Апрель 18, 2022 18:07
Сопредседательство Минской группы ОБСЕ: 5 вопросов и ответов
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023