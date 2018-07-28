Кочарян: отрывки из интервью последних 10 лет

В интервью телекомпании «Еркир Медиа» второй президент Армении Роберт Кочарян, помимо предъявленного ему обвинения, коснулся и других тем.



В частности, он напомнил, что за последние 10 лет несколько раз говорил о

о своем нежелании возвращаться в политику. Роберт Кочарян сказал, что его

критиковали не только нынешние, но и предыдущие власти и подконтрольные им СМИ. Он сообщил, что за последние пять лет всего два раза встречался с Сержем Саргсяном.



Роберт Кочарян также напомнил, что за последние 10 лет он несколько раз давал интервью. Четыре из этих интервью он давал Медиамакс – в 2008, 2011 и 2012 гг. Чтобы дать читателям возможность сделать сравнения, представляем в рубрике Объяснение отрывки из этих интервью, касающиеся тем, которые Роберт Кочарян затронул в интервью «Еркир Медиа» 26 июля 2018 года.



17 июля 2008 года



О своем «теневом правлении» и «исправлении ошибки 1998 года»



Это полная чушь. Если бы это было так, то Тер-Петросян, вероятнее всего, уже сидел бы за преступную деятельность (кстати, этим я бы исправил свою ошибку 1998 года). И уж точно президент Турции не был бы приглашен на футбольный матч в Ереван.



Цель публикации подобных материалов одна - создать властям дополнительные проблемы. Страной должны управлять и нести ответственность те, кому это предписано делать Конституцией. Власть и ответственность неразделимы и не могут быть теневыми. Это мое глубокое убеждение.



10 мая 2011 года



О «1 марта»



Проигравший кандидат заявил, что он и есть избранный президент и намерен занять президентский дворец. Ни много, ни мало. Ситуация крайне обострилась, когда для достижения этой цели оппозиция решилась на противозаконные действия.



Просто напоминаю, что чрезвычайное положение в Ереване было введено, когда десятки машин уже были сожжены или разграблены, когда толпа громила все на своем пути и появились первые погибшие и раненые среди полицейских и гражданских лиц. Когда было очевидно, что ситуация полностью вышла из-под контроля и угрожает как конституционному строю, так и безопасности граждан и их имуществу. Отрицать это очевидное обстоятельство просто невозможно. ЧП в Ереване было введено согласно Конституции РА в полном соответствии с предусмотренными процедурами. А именно, после согласования с председателем парламента и премьер-министром с последующим утверждением в Национальном Собрании. Думаю, что этот шаг нужно было сделать раньше, может, удалось бы избежать жертв.



Об обстоятельствах гибели людей



Могу сказать однозначно, что приказов стрелять боевым оружием по людям никто не давал. Во всяком случае, такие факты мне не известны. Очевидно то, что все случаи гибели людей за исключением капитана внутренних войск произошли на значительном расстоянии от места митинга, а именно там, где жгли машины и грабили магазины. Там ситуацию никто реально не контролировал: ни полиция, ни лидеры оппозиции. Я не знаю, насколько следствие продвинулось за последние три года, но полагаю, что именно это обстоятельство сильно осложняет работу следственных органов, тем более, что в этой части города почти не было камер наблюдения для последующего восстановления событий. Ведь все восемь погибших гражданских лиц - простые люди, в политике себя никак не проявившие. Четверо из них погибли от пулевых ранений. Ну кому надо было в них преднамеренно стрелять? Либо это просто трагическое стечение обстоятельств, либо чьи-то сознательные действия для компроментации властей.



О диалоге властей и оппозиции



Если диалог касается установления цивилизованных правил политической борьбы и отказа от ее радикализации, разумеется, оцениваю положительно. Стабильность – это необходимое условие для роста экономики, а именно в этом Армения сегодня нуждается больше всего.



Это также поможет проведению честных выборов. Если выборы проходят под лозунгом «быть или не быть», мотивация для подтасовок резко увеличивается.



Если же диалог касается параметров имитации политической борьбы (за соответствующие бонусы), то это скорее сговор за спиной избирателей. Это, кстати, прямой путь к застою и росту коррупции, так как оппозиция сразу перестает выполнять свою главную функцию, а именно побуждать власть лучше работать и быть сдержаннее в проявлении аппетита. Платить за этот сговор будет народ из своих и без того скудных возможностей.

Что сейчас конкретно происходит между властью и оппозицией - я не знаю. В этом процессе, слава Богу, не участвую. Я описал лишь возможные варианты и их вероятные последствия. Оба варианта в нашей действительности возможны. Который из них реализуется на практике - покажет время.



25 декабря 2012 года



О своем неучастии в выборах 2013 года



Первое - борьба за власть между двумя карабахцами, давними соратниками, была для меня неприемлема, поставила бы многих в ситуацию трудного выбора и стала бы темой всевозможных спекуляций. К тому же, на действующем президенте как на преемнике в свое время я остановился сам, и его желание идти на второй срок понятно.



Серж Саргсян и Роберт Кочарян Фото: Фотолур