Пол Маккартни рассказал о своих встречах с Елизаветой Второй

По случаю кончины Елизаветы II легендарный музыкант Пол Маккартни поделился воспоминания о своих встречах с Королевой Великобритании.

«Мне повезло жить в течение всего правления Елизаветы II. Когда мне было 10 лет, я победил в конкурсе сочинений о британской монархии, так что был ее поклонником еще с тех пор.

В 1953 году, когда происходила коронация, у нас в Ливерпуле уже были телевизоры и мы смотрели церемонию, правда, в черно-белом.

Оглядываясь назад, я обнаружил, что встречался с Ее Величеством восемь или девять раз, и каждый раз она поражала меня прекрасным чувством юмора в сочетании с большим достоинством.

Впервые я увидел Королеву, когда The Beatles получили Ордена Британской империи (MBE) 26 октября 1965 года. Нас отвели в сторону и ознакомили с протоколом. Нам велели не разговаривать с ней, пока она сама не заговорит с нами. Для четырех простых парней из «Ливерпуля» это было: «Ну ни фига себе!».

Фото: архив Пола Маккартни

В следующий раз мы встретились в Альберт-Холле 13 декабря 1982 года. Часть вечера включала в себя оркестровые обработки некоторых песен Beatles, и я помню, как болтал о них с Ее Величеством. Она повторно представила меня принцу Филиппу, который сказал, что помнит нашу предыдущую встречу в шестидесятых!

Фото: архив Пола Маккартни

В июне 1996 года Королева любезно согласилась присутствовать на открытии Ливерпульского института искусств на месте старой школы, в которую мы ходили вместе с Джорджем Харрисоном. Ранее она сделала пожертвование, получить которое для школы было большой честью.

Фото: архив Пола Маккартни

Следующая встреча состоялась через год, и это был день особой гордости для меня - я получил рыцарское звание. Это был чудесный день, и я вспоминал, как проделал этот долгий путь, который начинался в маленьком домике с террасой в Ливерпуле!

Фото: архив Пола Маккартни

Мы снова встретились в новом тысячелетии и какое это было за событие! Отмечая золотой юбилей Королевы, мы веселились в ее саду. Когда Ее Величество вышла на сцену под аплодисменты в конце шоу, я пошутил: «Значит, снова встретимся в следующем году?», на что она ответила: «Не в моем саду!»

Фото: архив Пола Маккартни

Вскоре мы снова увиделись, но на этот раз на моей родной территории! Для меня было большой честью открыть выставку картин в Художественной галерее Уокера, которую мы с Джоном Ленноном неоднократно посещали, будучи студентами. Я был рад возможности показать галерею Ее Величеству.

Фото: архив Пола Маккартни

Десять лет спустя мы с Нэнси посетили специальное мероприятие под названием «Праздник искусств» в Королевской академии художеств в Лондоне, и разговор с Ее Величеством, как всегда, был волнующим событием.

Фото: архив Пола Маккартни

4 июня 2012 года королева праздновала свой Бриллиантовый юбилей, и это событие было особенным во многих отношениях.

Фото: архив Пола Маккартни

Наша последняя встреча произошла в 2018 году. Когда Королева вручала мне Орден Кавалера Почета, я пожал ей руку, наклонился и сказал: «Мы должны прекратить встречаться вот так», а она в ответ слегка хихикнула и продолжила церемонию».