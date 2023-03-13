Виктор Согомонян откроет в Ереване школу интегрированных коммуникаций и журналистского мастерства

Доктор политических наук, профессор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Виктор Согомонян организовал с 22 февраля по 7 марта в Ереване специальный курс для журналистов и редакторов армянских СМИ по двум направлениям: «Журналистское мастерство» и «Деловая журналистика».

Приглашенными лекторами выступили декан факультета международной журналистики МГИМО Ярослав Скворцов, профессор кафедры международной журналистики МГИМО Максим Поляков, редактор отдела «ТЭК/Индустрия» РБК Тимофей Дзядко, управляющий директор телеканала РБК-ТВ Илья Доронов, корреспондент «Коммерсант» Владимир Соловьев, корреспондент телеканала «Дождь» Александр Атасунцев.

Илья Доронов Фото: архив В. Согомоняна

В беседе с Медиамакс Виктор Согомонян подвел итоги спецкурса и обозначил планы на будущее.

Идея и реализация

Уже несколько лет я читаю в МГИМО и других российских вузах спецкурс «Трансформации политических смыслов в системе современных масс-медиа». Мои исследования в этой области легли в основу опубликованной в 2022 году книги «Политика как сюжет».

Общество | 2019-04-20 15:13:12 Новая публичность в «стеклянном доме»

На каком-то этапе я решил поделиться своими знаниями и наработками с профессионалами масс-медиа в Армении и договорился с приглашенными лекторами, которые обеспечили целостность курса.

Участники и темы

В общей сложности слушателями курса выступили около 40 человек.

Для меня было принципиально важным сделать курс бесплатным для участников, поскольку ранее в Армении не проводилось образовательных программ, в рамках которых действующие журналисты и редакторы обсуждали бы не сугубо журналистские темы. К примеру, одна из моих лекций называлась «Что такое миф?».

Владимир Соловьев Фото: архив В. Согомоняна

Или мы обсуждали с коллегами фреймовую семантику Филлмора, имплементируя принципы в журналистику которой достойное интервью может провести человек, который не является исключительно талантливым журналистом.

Востребованность, обратная связь и «локация» фейков

С радостью должен констатировать, что предложенная нами модель оказалась очень востребованной. Наши слушатели очень хорошо себе представили, что сегодня журналистика - намного шире того, что принято вкладывать в это понятие.

Фото: архив В. Согомоняна

Апробация научной идеи – непростой этап для ученого и исследователя. Ты заходишь с определенной идеей в «умную аудиторию» и должен быть готов к тому, что идея окажется недостаточно убедительной. Лучший результат- когда ты получаешь одобрение идеи с корректировками, очень полезными для автора. Ровно так и произошло. Я объяснял некую структуру и в процессе получал интересные и ценные «правки» к ее изложению.

Фото: архив В. Согомоняна

Что касается моих «открытий», то оказалось, что даже выпускники факультетов журналистики не очень хорошо понимали и представляли, что такое информация. Причина в том, что теория информации в учебной программе представлена плохо или не представлена вовсе. К примеру, отвечая на вопрос «что такое событие?», некоторые участники давали интуитивно верные ответы, но это тот случай, когда знания на эту темы широко доступны. Теория коммуникации разработана Шенноном и Уивером в конце 40-х годово прошлого года и с тех пор многократно публиковалась и дополнялась. Там потрясающе простые и понятные примеры.

Виктор Согомонян Фото: архив В. Согомоняна

Мы говорили и о том, как обнаружить фейки и где именно их искать - как грибы растут во влажной среде, так и фейки обитают в определенной информационной среде.

Ложка дегтя

7 марта заключительный мастер-класс на тему «Оперативное информирование» должен был читать основатель российского медиа-холдинга News Media Арам Габрелянов, однако в ереванском аэропорту ему было отказано во въезде на территорию Армению. В качестве аргумента привели то, что его имя фигурирует в списке «нежелательных лиц».

Однако нюанс в том, что у Габрелянова есть гражданство как России, так и Армении и, следовательно, ему нельзя было запрещать въезд в страну.

Конечно, остался очень неприятный осадок, особенно с учетом того, что наш гость приезжал супругой и всего на 24 часа.

Будет школа

По итогам спецкурса я принял решение основать в Ереване постоянно действующую школу интегрированных коммуникаций и журналистского мастерства.

Фото: архив В. Согомоняна

Интегрированные коммуникации - это синтез текстов, экранного искусства, кино, социальных сетей и нарративов. Приглашенные специалисты будут проводить мастер-классы по отдельным направлениям. Есть также идея приглашать известных известных кинопродюсеров и сценаристов, которые будут работать с теми, кто видит свое будущее в кино.

Надеюсь, уже в ближайшие месяцы идея школы обретет реальные очертания.

С Виктором Согомоняном беседовал Ара Тадевосян