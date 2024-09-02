Ереван /Медиамакс/. Бывший президент Армении Серж Саргсян заявил, что «вопрос Арцаха должен вернуться в повестку международных отношений.

«Тот, кто, игнорируя права и возможность возвращения арцахских армян, считает страницу армянского Арцаха закрытой, неприкрыто обслуживает интересы продвигающего эту абсурдную точку зрения врага, позорит память павших во имя Арцаха, пренебрегает священным делом подавляющего большинства нашего народа, который боролся за право жить свободно и независимо, претерпел неописуемые лишения», - говорится в послании Сержа Саргсяна по случаю Дня независимости Арцаха.

«Вопрос Арцаха должен вернуться в повестку международных отношений. Приложив достаточные усилия, целенаправленно работая, используя все возможные методы, мы можем достигнуть успеха. Безусловно, что в этом вопросе в первую очередь необходимо вести заинтересованную работу на государственном уровне и с позиций защиты национальных интересов, для чего важно иметь обладающее таким пониманием правительство. К сожалению, сегодняшние власти идут по пути предания арцахской проблемы забвению. Отрекаются», - сказал Серж Саргсян.