Массовый исход армян является военным преступлением, считают эксперты

Ереван /Медиамакс/. Массовый исход армян из Нагорного Карабаха соответствует условиям военного преступления «депортация или насильственное перемещение».

Об этом заявили Reuters юрист, специалист по международному праву Прия Пиллаи и приглашенный профессор Университета Миннесоты и президент Международной ассоциации исследователей геноцида Мелани О’Брайен.

В учредительных документах Международного уголовного суда (МУС) о насильственном перемещении или депортации говорится, что «термин «насильственно» не ограничивается физической силой, но может включать угрозу применения силы или принуждения, например, вызванную страхом перед насилием или психологическим угнетением».

Прия Пиллаи и Мелани О’Брайен считают, что такая «принудительная среда» была создана в Нагорном Карабахе еще до нападения Азербайджана, поскольку Баку в течение 9 месяцев блокировал Лачинский коридор, препятствуя поставкам продовольствия, топлива и медикаментов.

Reuters отмечает, что Армения и Азербайджан не являются членами Международного уголовного суда, расследующим военные преступления, преступления против человечности и преступления геноцида.

О’Брайен считает, что блокада фактически стала началом геноцида, поскольку была осуществлена с целью «намеренно создать условия, призванные привести к физическому уничтожению целевой группы».

Первый прокурор МУС Луис Морено Окампо согласился с аргументацией О’Брайен, отметив, что определение геноцида не обязательно подразуемевает осуществение массовых убийств.

«Для меня это очевидный геноцид», - сказал он.