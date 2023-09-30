Массовый исход армян является военным преступлением, считают эксперты

Ереван /Медиамакс/. Массовый исход армян из Нагорного Карабаха соответствует условиям военного преступления «депортация или насильственное перемещение».
Об этом заявили Reuters юрист, специалист по международному праву Прия Пиллаи и приглашенный профессор Университета Миннесоты и президент Международной ассоциации исследователей геноцида Мелани О’Брайен.
В учредительных документах Международного уголовного суда (МУС) о насильственном перемещении или депортации говорится, что «термин «насильственно» не ограничивается физической силой, но может включать угрозу применения силы или принуждения, например, вызванную страхом перед насилием или психологическим угнетением».
Прия Пиллаи и Мелани О’Брайен считают, что такая «принудительная среда» была создана в Нагорном Карабахе еще до нападения Азербайджана, поскольку Баку в течение 9 месяцев блокировал Лачинский коридор, препятствуя поставкам продовольствия, топлива и медикаментов.
Reuters отмечает, что Армения и Азербайджан не являются членами Международного уголовного суда, расследующим военные преступления, преступления против человечности и преступления геноцида.
О’Брайен считает, что блокада фактически стала началом геноцида, поскольку была осуществлена с целью «намеренно создать условия, призванные привести к физическому уничтожению целевой группы».
Первый прокурор МУС Луис Морено Окампо согласился с аргументацией О’Брайен, отметив, что определение геноцида не обязательно подразуемевает осуществение массовых убийств.
«Для меня это очевидный геноцид», - сказал он.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.