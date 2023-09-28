Азербайджан обвиняет Рубена Варданяна в «финансировании терроризма»

Ереван /Медиамакс/. Азербайджан обвиняет бывшего госминистра Арцаха Рубена Варданяна в «финансировании терроризма».

В заявлении Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана говорится, что в отношении Варданян выдвинуты обвинения по трем статьям: финансирование терроризма, участие в создании вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законом и участие в их деятельности, незаконное пересечение границ Азербайджана.

«Варданян проник на территорию Азербайджана - в зону временной дислокации российского миротворческого контингента и принимал участие в создании непредусмотренных законом вооруженных формирований, организации их деятельности, в обеспечении их военной техникой, оружием и боеприпасами, взрывчатыми веществами, военным снаряжением, повлекшие за собой гибель людей и другие тяжкие последствия», - говорится в заявлении СГБ.