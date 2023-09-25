Из Арцаха в Армению прибыли 2906 вынужденных переселенцев - Mediamax.am

661 просмотров

Из Арцаха в Армению прибыли 2906 вынужденных переселенцев


Фото:


Ереван /Медиамакс/. По состоянию на 06:00 часов 25 сентября из Арцаха в Армению прибыли 2906 вынужденных переселенцев.

Сбор данных 2100 переселенцев завершен, оценка потребностей 794 находится в процессе выявления, сообщает правительство Армении.

 

Около 1000 человек отбыли к выбранным ими местам жительства, для 1100 правительство Армении предоставило места для проживания (часть из них еще заселяется).

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Сентябрь 25, 2023 15:37
Директор USAID прибыла в Ереван

Нагорный Карабах | Сентябрь 25, 2023 15:19
В населенных пунктах Арцаха обнаружено 106 тел

Регион | Сентябрь 25, 2023 14:35
Песков: Важно не допустить закрепления на Кавказе стран, не обладающих посредническим потенциалом
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023