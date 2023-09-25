Ереван /Медиамакс/. По состоянию на 06:00 часов 25 сентября из Арцаха в Армению прибыли 2906 вынужденных переселенцев.
Сбор данных 2100 переселенцев завершен, оценка потребностей 794 находится в процессе выявления, сообщает правительство Армении.
Около 1000 человек отбыли к выбранным ими местам жительства, для 1100 правительство Армении предоставило места для проживания (часть из них еще заселяется).
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