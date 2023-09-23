Блинкен и Фидан обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул важность американо-турецких отношений на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, состоявшейся в рамках заседания Генеральной Ассамблеи ООН.
«Энтони Блинкен поблагодарил Турцию за усилия по возрождению Черноморской зерновой инициативы и призвал поддержать усилия по прекращению боевых действий и предотвращению ухудшения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе», - сообщает Госдепартамент США.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.