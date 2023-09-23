Блинкен и Фидан обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе - Mediamax.am

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Блинкен и Фидан обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе


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Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул важность американо-турецких отношений на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, состоявшейся в рамках заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

«Энтони Блинкен поблагодарил Турцию за усилия по возрождению Черноморской зерновой инициативы и призвал поддержать усилия по прекращению боевых действий и предотвращению ухудшения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе», - сообщает Госдепартамент США.

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