В Арцахе - 25 погибших

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Арцахе погибло 25 человек.
«По состоянию на 20:00 часов есть 25 погибших, двое из которых - мирные жители», - сообщил Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян.
Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА (архивное фото)
«По состоянию на 20:00 часов есть 25 погибших, двое из которых - мирные жители», - сообщил Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян.
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