Исполняющий обязанности президента Арцаха призвал к здравомыслию

Ереван /Медиамакс/. Исполняющий обязанности президента Арцаха Давид Ишханян призвал сегодня народ Арцаха к здравомыслию.

Он отметил, что завтра, 9 сентября, согласно Конституции Республики Арцах, Национальное собрание изберет президента республики.

В обращении Давида Ишханяна к народу Арцаха, в частности, говорится:

«Право и обязанность избирать главу государства закреплены Конституцией за парламентом. Мы идем на этот шаг в создавшейся необычной ситуации, чтобы оперативно реагировать на увеличивающиеся с каждым днем вызовы, эффективно организовать внутреннюю жизнь страны и достойно противостоять внешним вызовам.

Принимая во внимание некоторые опасные тенденции в общественных настроениях в последние дни, в этот ответственный момент, я по праву, закрепленным за мной, призываю всех к здравомыслию и прошу не поддаваться на провокации, ведущие к расколу народа, оставить в стороне личные предпочтения во имя общего блага.

Никто не имеет права вовлекать наше общество, его отдельные группы в авантюру в этот судьбоносный для нас период. Хочу особо подчеркнуть и заверить вас, что все действия, подрывающие внутреннюю стабильность, будут пресекаться силой закона.

У нас есть все возможности не позволить Азербайджану демонтировать государственные институты Республики Арцах, и мы не должны своими действиями способствовать реализации его преступных целей».