Рубен Варданян: Санкции против семьи Алиевых «были бы полезны»

Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян заявил, что «Азербайджан - авторитарный султанат, где султан путает интересы своей страны со своими собственными».

«К сожалению, миром правят принципы Realpolitik. К примеру, сейчас для Европы важен газ. И совершенно неважно, откуда именно он поступает. Франция поддерживала нас с самого начала. Это исходит от властей, но также и от гражданского общества. У меня впечатление, что они нас поддерживают, потому что это похоже на историю Давида и Голиафа. Мы - маленькая демократическая страна, мы проводим выборы, у нас есть политические партии, противоположные взгляды»,- сказал Варданян в интервью французскому изданию Le Spectacle du Monde.

Отвечая на вопрос, считает ли он реалистичным, что президент Франции Эмманюэль Макрон может попросить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен отказаться от азербайджанского газа, госминистр Арцаха сказал:

«Не знаю, будет ли это легко. Однако он может сказать Ильхаму Алиеву и его семье, что они больше не являются желанными гостями во Франции, потому что то, что они делают, неприемлемо. Это могло бы возыметь эффект, потому что диктаторы трепетно относятся к своей репутации. Поэтому я думаю, что санкции против семьи Алиевых были бы полезны. Это может быть способом дать ему понять, что он не всегда может делать то, что хочет».