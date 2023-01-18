США призвали Азербайджан и Россию «немедленно» восстановить беспрепятственный транзит - Mediamax.am

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США призвали Азербайджан и Россию «немедленно» восстановить беспрепятственный транзит


Фото: ukrinform.com


Ереван /Медиамакс/. Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер призвал сегодня «Азербайджан и Россию немедленно восстановить беспрепятственный транзит [через Лачинский коридор]».

Выступая на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, созваном по инициативе Армении, американский дипломат, в частности, сказал:

 

«Соединенные Штаты серьезно обеспокоены тем, что Лачинский коридор перекрыт уже более 30 дней, что создает острую нехватку продовольствия и медикаментов в Нагорном Карабахе. Эти факты неоспоримы.

 

Мы призываем Азербайджан и Россию немедленно восстановить беспрепятственный транзит в соответствии с ранее взятыми обязательствами. Продолжающееся нарушение движения частного и коммерческого транспорта по Лачинской дороге может иметь серьезные гуманитарные последствия для людей, проживающих в Нагорном Карабахе.

 

Мы благодарим МККК за важную помощь и призываем Азербайджан обеспечить соблюдение прав личности, безопасность и благополучие населения, проживающего в этом регионе. Все государства-участники ОБСЕ обязаны обеспечивать безопасность лиц на своей территории - независимо от их этнической принадлежности».

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