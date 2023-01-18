Рубен Варданян: Блокада меняет приоритеты государства

Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян заявил сегодня, что блокада меняет экономику и приоритеты государства.

«Блокада выдвигает на первый план новые вызовы. Государство вынуждено реагировать на проблемы, возникающие в экономической и социальной сферах в результате блокады, пересмотром своей работы, подходов и направлений», - сказал Рубен Варданян на заседании оперативного штаба.

По его словам, блокада и вызванный ею кризис заставляют более рационально использовать имеющиеся ресурсы, выявлять проблемы и внедрять более эффективные модели управления.