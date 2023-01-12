Совбез Арцаха: «Ряд заявлений Пашиняна вызвал беспокойство»

Ереван /Медиамакс/. Ряд заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна «вызвал беспокойство» в Арцахе.

Об этом говорится в заявлении, принятом сегодня на заседании Совета безопасности, созванном под руководством президента Арцаха Араика Арутюняна.

В документе говорится:

«Мысли, высказанные президентом Азербайджана в ходе состоявшейся 10 января с.г. пресс-конференции, в очередной раз доказали, что все это не что иное, как очевидное стремление властей Азербайджана к применению в процессе карабахского урегулирования угрозы силы, что является продолжением 44-дневной войны 2020 года, развязанной Азербайджаном против народа Республики Арцах.

В контексте этих реалий ряд утверждений и мнений, высказанных премьер-министром Армении в ходе вчерашней пресс-конференции, вызывают обеспокоенность, поскольку не соответствуют идеям общенациональной борьбы, а также позиции народа и властей Республики Арцах.

Мы осознаем все последствия, которые вытекают из избранной нами политической линии, и вновь подтверждаем нашу позицию о том, что суверенитет Арцаха и право жить свободно и независимо на исторической родине являются абсолютными ценностями. Никакое принуждение или угроза не могут удержать нас от нашего решения продолжать борьбу.

В связи с этим мы обращаемся к международному сообществу с призывом взять на себя ответственность за предотвращение предпринятых Азербайджаном террористических действий, планируемых этнических чисток и готовящегося нового геноцида.

Народ Республики Арцах и власти уверены, что армяне всего мира и впредь будут поддерживать решение, принятое их братьями и сестрами в Арцахе, и призывают власти Республики Армения руководствоваться исключительно позицией продвижения и защиты в международных инстанциях права народа Арцаха на самоопределение, используя все возможности и весь инструментарий международно признанного государства».