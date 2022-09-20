Рубен Варданян встретился с Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном - Mediamax.am

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Рубен Варданян встретился с Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном



Ереван /Медиамакс/. Общественный деятель Рубен Варданян встретился сегодня в Степанакерте с бывшими президентами Арцаха Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном.

«На повестке были вопросы угроз нашей Родине, геополитических вызовов, обеспечения безопасности, сохранения армянским Арцаха и его развития.

 

Мне было очень важно услышать мнение президентов, и их подходы к выходу из ситуации. Убеждены, что единственная возможность противостоять вызовам такого масштаба - это объединение всех нас и полное использование потенциала всех армян», - написал Рубен Варданян на своей странице в Фейсбук.

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