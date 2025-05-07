Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию - Mediamax.am

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Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию


Фото: Reuters


Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа посетить с визитом Турцию.

Приглашение было передано в ходе телефонного разговора лидеров двух стран, сообщает пресс-служба президента Турции.

 

«Обсуждались двусторонние отношения между Турцией и США, а также региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжит предпринимать шаги для укрепления сотрудничества между Турцией и США во многих областях, в частности, в сфере оборонной промышленности.

 

Отметив, что он поддерживает подход президента Трампа к прекращению войн, Эрдоган выразил признательность за усилия, предпринимаемые для поддержания переговорного процесса с Ираном и прекращения войны между Россией и Украиной.

 

Подчеркнув, что гуманитарный кризис в Газе достиг угрожающих масштабов, Эрдоган заявил, что гуманитарная помощь в Газу должна поступать бесперебойно. Он добавил, что Турция оказывать поддержку для установления прекращения огня и достижения прочного мира.

 

Отметив, что Турция прилагает усилия для защиты территориальной целостности Сирии и обеспечения стабильности, Эрдоган сказал, что инициативы США, предпринятые для ослабления санкций в отношении Сирии, будут способствовать этому процессу», - говорится в сообщении.

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