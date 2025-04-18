Аккредитованные в Азербайджане послы посещают «очищенный» от армян Степанакерт - Mediamax.am

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Аккредитованные в Азербайджане послы посещают «очищенный» от армян Степанакерт


Фото: Trend

Фото: Trend

Фото: Trend


Ереван /Медиамакс/. Представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, совершают поездку Степанакерт и Шуши.

Дипломатов сопровождает помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, который проинформировал гостей «об исторических корнях армяно-азербайджанского конфликта и о военных преступлениях, совершенных Арменией на оккупированных территориях».

 

Азербайджанские СМИ не сообщают, послы каких именно стран посещают Степанакерт и Шуши.

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