МИД России: Выход из ЕАЭС будет «болезненным» для населения Армении

Ереван /Медиамакс/. Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин считает, что «если Армения пойдет по пути европейского выбора, это объективно повлечет за собой пересмотр тех устоявшихся экономических отношений, которые сегодня существуют по линии ЕАЭС у Еревана с его партнерами».

«Наверное, это будет достаточно болезненный процесс, в том числе, к сожалению, для населения Армении. Логично предположить, что руководство страны будет объяснять своему населению, что она может потерять, выходя из ЕАЭС, и что она реально может приобрести от членства в Евросоюзе», - сказал дипломат в интервью «Известиям».

«Армянским коллегам, видимо, предстоит на каком-то этапе определиться, в каком направлении они следуют: в направлении интеграции в Евросоюз или продолжения участия в евразийской интеграции по линии ЕАЭС. Это участие дает очевидные выгоды населению Армении. И выражается это прежде всего в очень существенных цифрах роста ВВП Армении. В последний год это порядка 6%», - отметил Галузин.

Он обратил внимание на то, что «даже сегодня товарооборот Армении с каждой из стран Евросоюза в разы ниже, чем с Россией».

«Не говоря уже о том, что ЕС открыто проводит враждебную политику в отношении России, ключевого экономического партнера и стратегического союзника Армении. Она заключается в уже навязчивом, маниакальном стремлении нанести России стратегическое поражение и ослабить нашу страну, в блокировании любых действий, направленных на политико-дипломатическое урегулирование кризиса на Украине, на достижение мира, в попытках вбить клин в отношениях между Россией и ее стратегическими партнерами и союзниками по линии СНГ, ЕАЭС, ОДКБ. В официальном Ереване, я надеюсь, видят эту ситуацию и соответствующим образом ее оценивают», - отметил замглавы МИД России.