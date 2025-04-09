Арарат Мирзоян указан в списке участников форума в Анталии

Ереван /Медиамакс/. С 11 по 13 апреля в Турции пройдет ежегодный Анталийский дипломатический форум.
В числе участников форума указан министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
МИД Армении пока не сообщал об участии министра в Анталийском форуме.
В числе участников также указан вице-спикер парламента Армении, спецпредставитель по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян.
Медиамакс отмечает, что Арарат Мирзоян принимал участие в Анталийском форуме в 2024 и 2022 годах.
В форуме примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, президент Азербайджана Ильхам Алиев, министр иностранных дел Джейхун Байрамов, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и спецпредставитель по особым поручениям Эльчин Амирбеков.
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