Арарат Мирзоян указан в списке участников форума в Анталии - Mediamax.am

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Арарат Мирзоян указан в списке участников форума в Анталии


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Ереван /Медиамакс/. С 11 по 13 апреля в Турции пройдет ежегодный Анталийский дипломатический форум.

В числе участников форума  указан министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

 

МИД Армении пока не сообщал об участии министра в Анталийском форуме.

 

В числе участников также указан вице-спикер парламента Армении, спецпредставитель по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян.

 

Медиамакс отмечает, что Арарат Мирзоян принимал участие в Анталийском форуме в 2024 и 2022 годах.

 

В форуме примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, президент Азербайджана Ильхам Алиев, министр иностранных дел Джейхун Байрамов, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и спецпредставитель по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

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Арарат Мирзоян указан в списке участников форума в Анталии
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