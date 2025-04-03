Мирзоян написал Лаврову о важности продолжения «партнерского взаимодействия» - Mediamax.am

518 просмотров

Мирзоян написал Лаврову о важности продолжения «партнерского взаимодействия»


Фото:


Ереван /Медиамакс/. По случаю 33-й годовщины установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией министры иностранных дел Армении и России Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обменялись посланиями.

В послании Арарата Мирзояна, в частности, говорится

 

«За этот сравнительно короткий исторический промежуток времени, благодаря совместной конструктивной и плодотворной работе, межгосударственные отношения между Арменией и Россией укреплялись и расширялись, опираясь на многовековую дружбу наших народов.

 

В современных условиях меняющейся архитектуры международных отношений важно продолжить наше партнерское взаимодействие на основе интересов наших государств и во благо наших стран и народов.

 

Ориентируемся на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в политической, социально-экономической, гуманитарной и других сферах и нацелены на продолжение и расширение содержательного диалога, всецело отвечающего интересам наших стран».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Армения и мир | Апрель 3, 2025 15:46
Трамп и Иран: возможны как война, так и взаимные уступки

Внешняя политика | Апрель 3, 2025 14:40
Специальный представитель ЕС убеждена, что мирное соглашение обеспечит стабильность

Внешняя политика | Апрель 3, 2025 13:32
Лавров заявил о сохранении «высокого уровня политического диалога» с Ереваном
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025