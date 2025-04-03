Мирзоян написал Лаврову о важности продолжения «партнерского взаимодействия»

Ереван /Медиамакс/. По случаю 33-й годовщины установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией министры иностранных дел Армении и России Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обменялись посланиями.

В послании Арарата Мирзояна, в частности, говорится

«За этот сравнительно короткий исторический промежуток времени, благодаря совместной конструктивной и плодотворной работе, межгосударственные отношения между Арменией и Россией укреплялись и расширялись, опираясь на многовековую дружбу наших народов.

В современных условиях меняющейся архитектуры международных отношений важно продолжить наше партнерское взаимодействие на основе интересов наших государств и во благо наших стран и народов.

Ориентируемся на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в политической, социально-экономической, гуманитарной и других сферах и нацелены на продолжение и расширение содержательного диалога, всецело отвечающего интересам наших стран».