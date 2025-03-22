Песков: Отношения России и Армении не могут быть прерваны - Mediamax.am

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Песков: Отношения России и Армении не могут быть прерваны


Фото: ria.ru


Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил сегодня, что «Россия считает Армению дружественной страной и намерена и дальше развивать двусторонние отношения».

«Фактически отношения между Россией и Арменией не прерывались и не могут быть прерваны. Армения для нас дружественная страна. Это суверенное государство, но у нас много общего и в двустороннем плане, и в историческом, и в культурном», - заявил Дмитрий Песков в беседе с журналистами, комментируя новость о том, что премьер-министр Никол Пашинян поручил государственным органам Армении расширить сотрудничество с российскими партнерами.

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