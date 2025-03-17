Байрамов считает «самой серьезной преградой» «реваншистские тенденции в Армении» - Mediamax.am

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Байрамов считает «самой серьезной преградой» «реваншистские тенденции в Армении»


Фото: https://www.trend.az/


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что «реваншистские тенденции в Армении являются самой серьезной преградой для процесса нормализации ее отношений с Азербайджаном».

Как сообщает Trend, об этом говорится в статье Байрамова «Модель независимой и суверенной внешней политики Азербайджана», опубликованной в аналитическом информационном журнале Милли Меджлиса.

 

«Несмотря на достигнутый прогресс в рамках двусторонних переговоров по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией, продолжающаяся в Армении тенденция реваншизма, отсутствие политической воли в направлении изменения положений конституции и других нормативно-правовых актов, содержащих территориальные претензии к Азербайджану, а также стремительное вооружение Армении при прямой поддержке внешних сил продолжают оставаться самыми серьезными препятствиями для финализации процесса нормализации отношений», - говорится в статье.

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