Советник Трампа призвал Азербайджан «освободить заключенных» - Mediamax.am

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Советник Трампа призвал Азербайджан «освободить заключенных»


Фото: https://www.nixonfoundation.org/


Ереван /Медиамакс/. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уольц заявил, что «конфликт на Южном Кавказе должен прекратиться».

«На этой неделе я разговаривал с советником президента Алиева Хикметом Гаджиевым. Мы рады, что Азербайджан и Армения сделали большой шаг вперед и согласились на мирное соглашение. Я сказал ему, что сейчас следует финализировать мирную сделку, освободить заключенных и работать вместе, чтобы сделать регион более безопасным и процветающим. Золотой век Америки принесет миру мир и процветание, и мы не прекратим работать, пока это не произойдет», - написал Уольц в социальной сети X.

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