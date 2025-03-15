США приветствуют завершение переговоров об «историческом мирном соглашении»

Ереван /Медиамакс/. Соединенные Штаты приветствуют завершение переговоров Армении и Азербайджана об «историческом мирном соглашении».

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марка Рубио.

«Это возможность для обеих стран перевернуть страницу длившегося десятилетиями конфликта в соответствии с видением президента Трампа о более мирном мире. Пришло время взять на себя обязательство о мире, подписать и ратифицировать соглашение и ознаменовать новую эру процветания для народов Южного Кавказа», - говорится в заявлении.