Фон дер Ляйен представит план перевооружения Европы - Mediamax.am

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Фон дер Ляйен представит план перевооружения Европы


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Ереван /Медиамакс/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит 4 марта перевооружения Европы.

Как сообщает ТАСС, выступая сегодня на пресс-конференции в Брюсселе, она отметила:

 

«Завтра в письме я проинформирую страны-члены о плане перевооружения Европы. Мы хотим устойчивого мира, но он может быть построен только на силе. И она начинается с усиления нас самих».

 

Ожидается, что представленный Урсулой фон дер Ляйен будет обсуждаться на экстренном саммите лидеров стран ЕС, который состоится 6 марта в Брюсселе.

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