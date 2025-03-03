Фон дер Ляйен представит план перевооружения Европы

Ереван /Медиамакс/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит 4 марта перевооружения Европы.
Как сообщает ТАСС, выступая сегодня на пресс-конференции в Брюсселе, она отметила:
«Завтра в письме я проинформирую страны-члены о плане перевооружения Европы. Мы хотим устойчивого мира, но он может быть построен только на силе. И она начинается с усиления нас самих».
Ожидается, что представленный Урсулой фон дер Ляйен будет обсуждаться на экстренном саммите лидеров стран ЕС, который состоится 6 марта в Брюсселе.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.