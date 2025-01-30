Посла России пригласили в МИД Азербайджана

Ереван /Медиамакс/. 28 января посол Российской Федерации Михаил Евдокимов был приглашен в министерство иностранных дел Азербайджана.
Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, на встрече было отмечено, что «публикация российской прессой, а также некоторыми официальными кругами России статей и репортажей дезинформационного характера, направленных против Азербайджана, вызывает недопонимание, что противоречит содержанию и духу Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией».
«Было подчеркнуто, что результаты предварительного расследования трагического крушения самолета, принадлежащего «Азербайджанским авиалиниям», известны, идет работа по завершению расследования, а также открыто заявлены ожидания от российской стороны касательно крушения самолета», - говорится в сообщении.
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