Посла России пригласили в МИД Азербайджана - Mediamax.am

1499 просмотров

Посла России пригласили в МИД Азербайджана


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. 28 января посол Российской Федерации Михаил Евдокимов был приглашен в министерство иностранных дел Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, на встрече было отмечено, что «публикация российской прессой, а также некоторыми официальными кругами России статей и репортажей дезинформационного характера, направленных против Азербайджана, вызывает недопонимание, что противоречит содержанию и духу Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией».

 

«Было подчеркнуто, что результаты предварительного расследования трагического крушения самолета, принадлежащего «Азербайджанским авиалиниям», известны, идет работа по завершению расследования, а также открыто заявлены ожидания от российской стороны касательно крушения самолета», - говорится в сообщении.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Январь 30, 2025 11:06
Грузия приветствует партнерство Армении с ЕС и США

Внешняя политика | Январь 29, 2025 16:21
Премьер-министр Грузии посетит Армению

Общество | Январь 29, 2025 14:39
Yandex Armenia подвела итоги первого полугода работы инициативы «Помогаем вместе»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025