Захарова: реакция Армении «вызывает недоумение»

Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня, что «излишне эмоциональная негативная реакция Армении на прозвучавшие в российском телеэфире высказывания журналиста о Зангезурском коридоре вызывает недоумение».

«Мы всегда слышали из Еревана, что Армения привержена свободе слова, и тем более нынешнее армянское руководство сделало это своим императивом. Это во-первых, а во-вторых, наша официальная позиция хорошо Еревану известна, ее суть мы неоднократно озвучивали», - цитирует Захарову ТАСС.

Дипломат напомнила, что «российская сторона последовательно выступает за комплексное разблокирование всех транспортных и экономических связей на Южном Кавказе на основе трехсторонних договоренностей на высшем уровне».

«Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе; Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республики с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств, грузов в обоих направлениях; контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ РФ; по согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана», - Захарова процитировала 9-й пункт совместного заявления лидеров Армении, Азербайджана и России, подписанного 9 ноября 2020 года.

«Именно такая логика заложена в основу деятельности трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. В рамках группы удалось добиться значительных практических результатов, вплотную подойти к восстановлению организации железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией. В трехсторонней рабочей группе никогда не шло речи о создании каких-либо экстерриториальных коридоров в Армении. Наоборот, было условлено, что страны обладают суверенитетом и юрисдикцией над маршрутами, проходящими по их территории», - заявила пресс-секретарь МИД России.

Мария Захарова выразила сожаление в связи с тем, что «из-за деструктивного влияния Запада на решения армянской стороны работа трехсторонней рабочей группы застопорилась».