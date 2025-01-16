Посол России вызван в МИД Армении

Ереван /Медиамакс/. Посол России Сергей Копыркин был вызван сегодня в МИД Армении.

Пресс-служба внешнеполитического ведомства сообщает, что причиной вызова посла в МИД стала выпуск программы «Вести недели» на российском государственном телевидении 12 января 2025 года, в ходе которой «прозвучали искусственно сгенерированные высказывания против суверенитета и территориальной целостности Армении».

Послу РФ вручена соответствующая нота протеста.