Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана прибыл в Ереван - Mediamax.am

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Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана прибыл в Ереван


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Ереван /Медиамакс/. 8 января в Армению прибыл секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Акбар Ахмадиан.

Об этом сообщили из Совета безопасности Армении. Информации о повестке визита нет.

 

Медиамакс отмечает, что Али Акбар Ахмадиан - военный, много лет занимавший различные должности в Корпусе стражей исламской революции. Он, в частности, возглавлял Стратегический центр Корпуса.

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