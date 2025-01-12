Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана прибыл в Ереван

Ереван /Медиамакс/. 8 января в Армению прибыл секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Акбар Ахмадиан.
Об этом сообщили из Совета безопасности Армении. Информации о повестке визита нет.
Медиамакс отмечает, что Али Акбар Ахмадиан - военный, много лет занимавший различные должности в Корпусе стражей исламской революции. Он, в частности, возглавлял Стратегический центр Корпуса.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.