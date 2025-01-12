Армения готова углублять отношения с Ираном

Ереван /Медиамакс/. Посол Армении в Иране Григор Акопян вручил сегодня верительные грамоты президенту страны Масуду Пезешкиану.
Собеседники затронули повестку армяно-иранских отношений, подчеркнув важность дальнейшего развития и углубления сотрудничества, основанного на взаимном уважении и доверии, говорится в сообщении МИД Армении.
Григор Акопян подтвердил готовность правительства Армении углублять отношения с дружественным Ираном по всем направлениям.
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