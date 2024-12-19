Алиев: Армения выйдет из ОДКБ как только получит «отмашку» из США

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения официально не вышла из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку не получила «отмашки из Госдепартамента США».

Алиев заявил об этом в интервью гендиректору агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, полный текст которого публикует агентство Azertac.

Комментируя ситуацию в Грузии, Алиев сказал, что идет «битва за Кавказ».

«Понятно, куда идет Армении. Она из ОДКБ де-факто вышла. По нашим проверенным данным, единственной причиной, по которой они не выходят де-юре, потому что они еще не получили отмашки из Госдепа. Как только получат, они выйдут. Азербайджан – самостоятельный игрок и достаточно квалифицированный, умеющий за себя постоять. Поэтому Грузия – это важный фактор битвы за Кавказ. Каким он будет? Он будет традиционным, основанным на наших кавказских ценностях?», - заявил Алиев.

Говоря о Грузии, президент Азербайджана сказал, что «в Грузии функционируют тысячи неправительственных организаций, которые получают финансирование с Запада».

«Был период в нашей стране, когда грантоеды и грантодатели чувствовали себя вольготно, но мы это прекратили. И поэтому любой грант, который выдает любая структура, будь то азербайджанская или иностранная, должен пройти регистрацию, и соответствующие органы смотрят - разрешать или не разрешать.

Мы это все упорядочили здесь. Например, азербайджанские медиа не могут финансироваться зарубежным источником даже на один процент.А зачем? Мы же не финансируем медиа в США, правильно? А зачем им финансировать наши медиа? И так они через свои подручные ресурсы типа «Голос Америки» и «Радио Свобода» день и ночь льют грязь на наш народ, на нашу страну, наводят тень на нашу победу в войне с Арменией. Поэтому мне кажется, что определенное время было упущено в Грузии, а когда это было сделано, уже, как говорится, поезд немножко ушел. Но хорошо, что сейчас ситуация уже идет в сторону стабильности. Ну и опять, вот видите, опять уши Макрона торчат. Вот не сидится человеку в своей стране. Ему обязательно надо и в Грузию залезть», - заявил Алиев.