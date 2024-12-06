Джеффри Сакс: «США никогда не станут спасать Армению»

Ереван /Медиамакс/. Американский экономист и исследователь, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс считает, что «США никогда не станут спасать Армению».

«Есть такой миф – «США нас спасут». Я сталкивлася с этим мифом по всему миру, но я знаю, что США никогда не станут спасать Армению. Не потому, что они имеют что-то против Армении, а потому что 99% американцев не знают, где находится Армения, и им все равно. Я не хочу выглядеть жестоким, но я хочу быть правдивым. Всю свою жизнь я видел, что разные страны ожидали чудес от США, но ничего хорошего из этого не выходило. Более того, часто случалось что-то очень плохое», - сказал профессор в интервью подкасту Conversations on Groong.

Джеффри Сакс отметил, что весной 2008 года в Совете по международным отношениям США выступал президент Грузии Михаил Саакашвили, который говорил: «мы - центр Европы, мы - европейская страна, мы собираемся стать членами НАТО, Европейского Союза».

«Я вышел с этой встречи, позвонил своей жене и сказал – «этот человек сумасшедший, он собирается уничтожить свою страну»», - признался Сакс.

«Мой совет всегда такой: смотрите на карту и старайтесь иметь хорошие отношения с соседями. Я говорю это всем странам», - подчеркнул профессор Колумбийского университета. Он выразил мнение, что три страны Южного Кавказа и три региональные державы – Россия, Турция и Иран, должны вести «систематический диалог».

«BRICS может быть очень важен для Армении, потому что в BRICS теперь входит Иран. В него входят Россия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Индия. Все эти страны значимы для Армении как в экономическом, так и геополитическом плане. Да, гарантий успеха не существует, но это намного лучше, чем говорить, что «НАТО нас спасет». Это не сработает», - отметил Джеффри Сакс.