Стороны оценивают технические требования пограничного перехода на железной дороге Гюмри-Карс - Mediamax.am

489 просмотров

Стороны оценивают технические требования пограничного перехода на железной дороге Гюмри-Карс


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что «установление дипломатических отношений и открытие границ между Арменией и Турцией может стать еще одним важным вкладом в мир и стабильность в регионе».

«В этой связи мы продолжаем диалог с нашими турецкими партнерами и предпринимаем практические шаги, включая совместную оценку состояния моста между Арменией и Турцией, а также технических требований для пограничного перехода через железную дорогу Гюмри-Карс.

 

После реализации соглашений они окажут положительное влияние на жителей региона и за его пределами», - заявил Арарат Мирзоян, выступая на заседании совета министров ОБСЕ в Валлетте.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Декабрь 6, 2024 17:08
Джеффри Сакс: «США никогда не станут спасать Армению»

Внешняя политика | Декабрь 6, 2024 10:59
Стороны оценивают технические требования пограничного перехода на железной дороге Гюмри-Карс

Внешняя политика | Декабрь 6, 2024 10:44
Северо-балтийские страны ожидают принятия новой повестки отношений Армения-ЕС
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024