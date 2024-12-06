Стороны оценивают технические требования пограничного перехода на железной дороге Гюмри-Карс

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что «установление дипломатических отношений и открытие границ между Арменией и Турцией может стать еще одним важным вкладом в мир и стабильность в регионе».
«В этой связи мы продолжаем диалог с нашими турецкими партнерами и предпринимаем практические шаги, включая совместную оценку состояния моста между Арменией и Турцией, а также технических требований для пограничного перехода через железную дорогу Гюмри-Карс.
После реализации соглашений они окажут положительное влияние на жителей региона и за его пределами», - заявил Арарат Мирзоян, выступая на заседании совета министров ОБСЕ в Валлетте.
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