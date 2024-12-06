Мемуары Меркель: в 2013 году у президента Армении не было пространства для маневра

Ереван /Медиамакс/. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель пишет, что президент Армении Серж Саргсян, выражавший интерес к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, «совершил разворот на 180 градусов после встречи с Владимиром Путиным в сентябре 2013 года».

В мемуарах «Свобода» Ангела Меркель посвятила отдельную главе иницативе ЕС «Восточное партнерство».

Экс-канцлер Германии пишет, что первый саммит Восточного партнерства состоялся 7 мая 2009 года в Праге и отмечает, что членам данного формата (Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова, Беларусь, Украина) предоставлялась возможность вести с ЕС переговоры о подписании Соглашений об ассоциации, включающих создание зоны свободной торговли.

«Это звучало как нечто простое, но в действительности было сложно осуществимым на практике. Поскольку стратегический интерес Путина заключался в препятствовании подписанию соглашений такого рода между бывшими советскими республиками и ЕС, он угрожал им драматическим ухудшением традиционных экономических связей с Россией и введением таможенных тарифов. Он ставил страны между нерешимой дилеммой - делать выбор между более тесным сотрудничеством с Россией или ЕС. Азербайджан, обладающий собственными запасами нефти и газа, никогда не демонстрировал интереса к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, как и Беларусь, входящая в Таможенный союз с Россией и Казахстаном.

Президент Армении Серж Саргсян поначалу заявил о принципиальном интересе, но затем совершил разворот на 180 градусов после встречи с Владимиром Путиным в сентябре 2013 года и выразил желание присоединится к Таможенному союзу. Географическое положение его страны и конфликты с Азербайджаном и Турцией, скорее всего, не оставляли ему пространства для маневра - Армения была практически в полной экономической зависимости от России», - пишет Ангела Меркель.

В декабре 2013 года Spiegel International писал, что президент Армении стал невольным свидетелем резкого разговора Ангелы Меркель с президентом Украины Виктором Януковичем на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе.

«Они собрались за праздничным обеденным столом в бывшем дворце Великого князя литовского в готовящемся к Рождеству Вильнюсе вместе с руководителями стран Евросоюза и Восточной Европы. Не успели еще подать выпечку с трюфелями, как украинский президент пустился в бессвязный монолог о трудных отношениях своей страны с Европой с одной стороны, и с Россией с другой. Но в какой-то момент Меркель прервала Януковича и бесцеремонно заявила ему, что он может прекратить этот разговор. «Вы же все равно ничего подписывать не будете»,- резко сказала она. Сидевший рядом с Меркель президент Армении удивленно посмотрел на нее», - писал Spiegel International.