«Обязательства ОДКБ по отношению к Армении сохраняются» - Mediamax.am

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«Обязательства ОДКБ по отношению к Армении сохраняются»


Фото: embassylife.ru


Ереван /Медиамакс/. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов выразил надежду на то, что Армения продолжит свою работу в организации.

Как сообщает ТАСС, Тасмагамбетов сказал на пресс-конференции:

 

«Мы исходим из того, что Армения является нашим союзником и все наши обязательства по отношению к Армении сохраняются. Армения в любое время может вернуться к полномасштабному участию в работе организации. Каких-либо возражений или препятствий со стороны членов ОДКБ нет».

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