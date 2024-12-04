«Обязательства ОДКБ по отношению к Армении сохраняются»

Ереван /Медиамакс/. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов выразил надежду на то, что Армения продолжит свою работу в организации.

Как сообщает ТАСС, Тасмагамбетов сказал на пресс-конференции:

«Мы исходим из того, что Армения является нашим союзником и все наши обязательства по отношению к Армении сохраняются. Армения в любое время может вернуться к полномасштабному участию в работе организации. Каких-либо возражений или препятствий со стороны членов ОДКБ нет».