Возможность безопасной эвакуации армян из Алеппо «на данный момент отсутствует»

Ереван /Медиамакс/. Возможность безопасной эвакуации граждан Армении и этнических армян из Алеппо «на данный момент отсутствует».

Об этом сказала сегодня пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, ссылаясь на посольство Армении в Сирии.

«Министерство иностранных дел внимательно следит за развитием событий, в случае наличия возможности будут рассмотрены все варианты», - сказала она.