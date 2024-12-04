Возможность безопасной эвакуации армян из Алеппо «на данный момент отсутствует» - Mediamax.am

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Возможность безопасной эвакуации армян из Алеппо «на данный момент отсутствует»


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Возможность безопасной эвакуации граждан Армении и этнических армян из Алеппо «на данный момент отсутствует».

Об этом сказала сегодня пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, ссылаясь на посольство Армении в Сирии.

 

«Министерство иностранных дел внимательно следит за развитием событий, в случае наличия возможности будут рассмотрены все варианты», - сказала она.

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