Пашинян проинформировал Папу Франциска о мирном процессе

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Папу Римского Франциска за последовательные усилия по освобождению армянских заключенных из азербайджанского плена.

Сегодня в Ватикане состоялась встреча Никола Пашиняна с Папой Франциском.

«Премьер-министр Армении отметил, что взаимные визиты высоком и высшем уровне свидетельствуют об особых межгосударственных отношениях между Арменией и Святым Престолом. Никол Пашинян добавил, что назначение постоянного апостольского нунция в Армении станет значительным прогрессом в развитии дружественных отношений.

Никол Пашинян проинформировал Его Святейшество о последних событиях в армяно-азербайджанском мирном процессе и подтвердил приверженность правительства Армении мирной повестке»,- сообщили в пресс-службе премьер-министра.