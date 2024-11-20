Пашинян проинформировал Папу Франциска о мирном процессе - Mediamax.am

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Пашинян проинформировал Папу Франциска о мирном процессе


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Папу Римского Франциска за последовательные усилия по освобождению армянских заключенных из азербайджанского плена.

Сегодня в Ватикане состоялась встреча Никола Пашиняна с Папой Франциском.

 

«Премьер-министр Армении отметил, что взаимные визиты высоком и высшем уровне свидетельствуют об особых межгосударственных отношениях между Арменией и Святым Престолом. Никол Пашинян добавил, что назначение постоянного апостольского нунция в Армении станет значительным прогрессом в развитии дружественных отношений.

 

Никол Пашинян проинформировал Его Святейшество о последних событиях в армяно-азербайджанском мирном процессе и подтвердил приверженность правительства Армении мирной повестке»,- сообщили в пресс-службе премьер-министра.

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