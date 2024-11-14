«Встреча Алиева и Пашиняна в Казани заложила позитивные импульсы»

Ереван /Медиамакс/. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что встреча Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммите БРИКС в Казани заложила «позитивные импульсы для продолжения переговоров».
«В Казани была очень плодотворная встреча между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. И мы намерены на основе этих импульсов продолжить переговоры», - сказал Гаджиев ТАСС.
Он также отметил, что новый переговорный процесс между сторонами начнется в декабре, но обсуждения на урове экспертов продолжаются.
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