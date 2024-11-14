«Встреча Алиева и Пашиняна в Казани заложила позитивные импульсы» - Mediamax.am

1187 просмотров

«Встреча Алиева и Пашиняна в Казани заложила позитивные импульсы»


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что встреча Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммите БРИКС в Казани заложила «позитивные импульсы для продолжения переговоров».

«В Казани была очень плодотворная встреча между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. И мы намерены на основе этих импульсов продолжить переговоры», - сказал Гаджиев ТАСС.

 

Он также отметил, что новый переговорный процесс между сторонами начнется в декабре, но обсуждения на урове экспертов продолжаются.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Ноябрь 14, 2024 10:02
Алиев выступил с резкой критикой Макрона, Борреля, Европарламента и ПАСЕ

Регион | Ноябрь 13, 2024 17:55
Пашинян: Армении и Азербайджану следует заключить «стратегическую сделку»

Общество | Ноябрь 13, 2024 16:02
Грета Тунберг присоединится к акции протеста у офиса ООН в Ереване
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024